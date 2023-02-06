Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da gerçekleştirdiği gençlerle buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, küresel güçlerin seçimlere etki etmek için çabaladığını belirterek, Avrupadan Amerikaya tüm küresel güçler, 14 Mayıs seçimini etkilemek, kendi istedikleri şekilde yönlendirebilmek için şimdiden yoğun çaba harcıyor. Muhalefetin gerek cumhurbaşkanlığı adaylığımız gerekse Yüksek Seçim Kurulumuz üzerinde oluşturmaya çalıştığı sahte gündemlerin sebebi yurt dışı patentli bu girişimlere destek olmaktır. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğluna HDP ile iş birliği tepkisinde de bulunan Erdoğan, Bay Kemal, bay bay Kemal. Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin söyle bakalım. Kandilin baronlarıyla kol kola geziyor şeklinde konuştu. Ali Babacanın Avrupa bize aferin diyecek sözlerine de tepki gösteren Erdoğan, 15 yıl yanımızdaydı bir şey öğretememişiz. Eski defterleri açmıyoruz gerekirse açarız dedi. Öte yandan Erdoğan 6lı masanın üyesi Temel Karamollaoğlu için O masada nasıl yer alıyor anlamış değilim diye konuştu.