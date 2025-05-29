Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycana resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, Laçında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü. 3lü zirvede açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Gazzede akan kanın durması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Liderler 28 Mayıs Bağımsızlık Günü Programında 3 devlet tek millet mesajı verdi. Önceden 2 ruh 1 kalp diyerek Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yaptıklarını belirten Pakistan Başbakanı Şerif, Bu artık sonsuza kadar 3 ruh, 1 kalp olarak değişti. şeklinde konuştu. Erdoğan temaslarını tamamlayarak İstanbula geldi.