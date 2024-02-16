Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyaretlerinin ardından dönüş yolunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 1967 sınırlarında bir Filistin Devletinin kuruluşunu kabul etmeden barış olmayacağını dile getirdi. Katil Netanyahu ve İsrailin tarih önünde suçlu ilan edildiğini belirten Erdoğan, Tel Aviv yönetimini Gazzeye daha fazla yardım girmesi konusunda Mısırın sıkıştıracağını belirtti. Dünyanın artık Filistin gerçeğini görmezden gelemeyeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye sadece Filistinli kardeşlerini değil, insan haklarını, barışı, uluslararası hukuku da müdafaa etmektedir. Artık küresel sistemin yeni katliamların önünü açan bu çarpık yapısı değiştirilmeli ve etkin denetim mekanizmaları kurulmalıdır. ifadelerini kullandı.