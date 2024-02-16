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Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar / 16.02.24

Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar / 16.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar / 16.02.24

Takvim 07:01
02

Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte! Soruşturma başlatıldı / 16.02.24

Takvim 06:57
03

Başkan Erdoğan'dan 450 FETÖ'cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay'a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum / 16.02.24

Takvim 06:45
04

PKK'ya karşı Irak'la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani'yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz / 16.02.24

Takvim 04:06
05

CHP'de 1 Nisan hazırlığı: Tek hesapları koltuk! Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirmeyen ilçeye aday atanmadı / 16.02.24

Takvim 07:20
06

Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında "İzmir" bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü / 16.02.24

Takvim 02:28
07

Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | "Kahin" dediler FETÖ'nün delisi çıktı | Erzincan İliç'teki algı operasyonuna dikkat! / 16.02.24

Takvim 06:46
08

CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e fena salladı: Bunlar çürümüş adamlar / 16.02.24

Takvim 04:39
09

Başkan Erdoğan'dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP'ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar / 16.02.24

Takvim 07:00
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