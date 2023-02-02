Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6lı masanın ortak mutabakat metnine tepki göstererek, Bu masanın bizim hedeflerimizi aşacak bir belge ortaya koymasına ihtimal vermiyorduk yine de bakalım dedik. Bakmaz olaydık ifadelerini kullandı. Erdoğan, Ali Babacanın Avrupa bize aferin diyecek sözlerine Yazıklar olsun ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Erdoğan, Bay Kemali yanlış anlayıp sloganıymış gibi kullanan Kemal Kılıçdaroğluna Madem Bay Kemal bu ifadeyi çok sevdi. Bundan sonra kullanacağı yeni sloganını da vereyim: Bay Bay Kemal şeklinde konuştu.