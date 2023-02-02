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7/24 Dinle Takvim Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'i yanlış anlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: BAY BAY KEMAL / 01.02.23
Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'i yanlış anlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: BAY BAY KEMAL / 01.02.23

Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'i yanlış anlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: BAY BAY KEMAL / 01.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan Bay Kemal'i yanlış anlayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: BAY BAY KEMAL / 01.02.23

Takvim 01:17
02

Hepsine dokunacaklar! HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında olduğu 18 vekile ait dosyalar TBMM'de / 27.01.23

Takvim 01:25
03

Aslan 6 numara avında! Orta sahaya genç yıldız / 31.01.23

Takvim 01:21
04

115 milyon euro yakıldı! İşte Fenerbahçe'nin karavanaları... / 22.01.23

Takvim 02:17
05

Kadrosuna bir 6 numara transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar bu mevki için 2 isimle ilgileniyor / 26.01.23

Takvim 01:17
06

Fırtına moral tazeledi! Trabzonspor zorlu rakibi Antalya'yı iki golle geçmeyi başardı / 01.02.23

Takvim 00:59
07

Aykut Erdoğdu skandalların ardından CHP'ye geri döndü! Kirli ilişkiler ve liyakatsizlik itirafını hatırlayalım... / 01.02.23

Takvim 01:07
08

takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! İşte başarılı çalıştırıcının Kaan Ayhan planı / 01.02.23

Takvim 01:13
09

Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir koltuk hesabına feda edilemez / 01.02.23

Takvim 01:26
10

Aslan çıldırdı! Galatasaray'ın hedefi dünya yıldızı transfer / 02.02.23

Takvim 00:47
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