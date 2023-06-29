Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdülrahman El Burhan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbasla görüştü. Erdoğan, Türkiye olarak Mescid-i Aksanın maneviyatına ve statüsüne halel getirebilecek her tür adımın karşısında olmaya ve Filistin davasına destek vermeye devam edileceğini ifade etti. Bayram diplomasisini sürdüren Erdoğan, Katar Emiri Al Sani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Almanya Başbakanı Scholz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de bayramlaştı.