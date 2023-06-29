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Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Sudan, Filistin, Almanya, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali, Cezayir, BAE, Azerbaycan... / 29.06.23

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Sudan, Filistin, Almanya, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali, Cezayir, BAE, Azerbaycan... / 29.06.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi! Sudan, Filistin, Almanya, Katar, Kazakistan, Pakistan, Somali, Cezayir, BAE, Azerbaycan... / 29.06.23

Takvim 02:38
02

Rusya'dan Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ön ayak olan İsveç'e sert tepki: Vandallar, Stockholm etik ve ahlaki çöküşte / 28.06.23

Takvim 01:43
03

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu kavgasında son perde! Canan Kaftancıoğlu'ndan olay sözler! Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi / 28.06.23

Takvim 01:49
04

İsveç'te "NATO'ya giremeyiz" endişesi! "Türkiye kızacak" dendi Hakan Fidan'ın o mesajının altı çizildi | Kur'an yakan Momika'dan rezil sözler / 28.06.23

Takvim 01:43
05

CHP yandaşı Fatih Portakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na veryansın: İzmir de kaybedilecek / 29.06.23

Takvim 00:00
06

İsveç'te cami önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına Türkiye'den peş peşe tepkiler! "Bu provokasyona seyirci kalanlar kaybedecek" mesajı / 29.06.23

Takvim 00:00
07

ABD Başkanı Joe Biden'dan yeni gaf: Putin Irak’taki savaşı açıkça kaybediyor / 29.06.23

Takvim 03:26
08

İspanyollar Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i manşetine taşıdı / 29.06.23

Takvim 01:34
09

Ortalık karıştı: Kaçan kurbanlıklar vatandaşlara zor anlar yaşattı / 28.06.23

Takvim 03:28
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