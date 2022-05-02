Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası önemli açıklamalar / 02.05.22

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayram namazını İstanbulda kıldı. Başkan Erdoğan bayram namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Büyük Çamlıca Camiinde 25 bin kişiyle bayram namazını kıldıklarını belirtti. Ukraynada barış için görüşmelerin devam edeceğini açıklayan Erdoğan, Ukraynada barış için bu hafta Putin ile görüşeceğim. dedi. Suudi Arabistandaki temaslarıyla ilgili de konuşan Erdoğan, Suudi Arabistan-Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Bunu Muhammed bin Selmanla yaptığımız ikili görüşmelerde de ele aldık ifadelerini kullandı.