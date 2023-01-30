Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilecikte gençlerle bir araya geldiği. 6lı masaya adaylık yanıtı veren Erdoğan, Siz rağmen milletim hem aday hem de Cumhurbaşkanı yapacak. O zaman kilonuz ortaya çıkacak ifadelerini kullandı. 14 Mayıs seçimlerini işaret eden Başkan Erdoğan Tarihi meydan okumayı bir kez daha Yeter, söz de karar da gelecek de milletin diyerek tekrarlamak istiyoruz dedi. Erdoğanın gündeminde İsveçteki provokatif eylemler de vardı. Stokholm ve Danimarkaya sert tepki gösterip Kuran-ı Kerimin koruyucusu Allahtır diyen Erdoğan Finlandiya ile ilgili çarpıcı bir mesaj verdi. Başkan, NATO Üyeliği konusunda İsveçi şoke edecek bir adım atarak Finlandiya ile ilgili farklı bir mesaj verebiliriz dedi.