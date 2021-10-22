Başkan Erdoğan'dan bir ilk! Yeni AKM'nin açılışına özel opera: "İstanbul silüetinin mimarı" anlatılacak / 22.10.21

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İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak açılışında, Türk kültür ve sanatına damgasını vurmuş, İstanbul silüetini oluşturan Mimar Sinan'ı konu alan "Sinan" operası seslendirilecek. AKM'nin, bu opera evi için özel bestelenmiş yeni bir eserle açılmasını isteyen Başkan Erdoğan'ın 2019 baharında Hasan Uçarsu'dan "Sinan" operasını bestelemesini istediğini anlatan Alptekin, "Atatürk'ün Adnan Saygun'a verdiği Özsoy Operası siparişinden sonra ilk kez bir Cumhurbaşkanı, yeniden opera siparişinde bulundu." dedi.