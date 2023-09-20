Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan New Yorkta düzenlenen BM 78. Genel Kurulunda önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıldan bu yana küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalar yaşandığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, Avrupanın doğu sınırlarında yaşanan savaş, yol açtığı insanı trajediye ilave olarak, ekonomiden güvenliğe, enerjiden gıda güvenliğine her alanda ciddi sorunlar ortaya çıkardı. dedi. Dünya 5ten büyüktür vurgusunu yeniden yapan Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. ifadelerini kullandı. Suriyede DEAŞ bahanesiyle terör örgütü YPG/PKKya silahlandıran ABDye sert tepki gösteren Erdoğan, Bölgede her başları sıkıştığında DEAŞ bahanesine sarılanların oyunları artık ifşa olmuştur. şeklinde konuştu. Erdoğan, Azerbaycanın başlattığı antiterör operasyonunu desteklediklerini belirtti. Uluslararası topluma KKTCyi tanıma çağrısı yapan Erdoğan, İslama yönelik saldırılara tepki gösterdi. Erdoğan, konuşmasının sonunda liderleri sapkın LGBTye karşı aile kurumuna sahip çıkmaya davet etti.