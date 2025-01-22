Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Partinin Ankara 8. Olağan İl Kongresinde önemli açıklamalarda bulundu. Boludaki yangından hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, Bu kapsamsa 6 cumhuriyet savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. dedi. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından İyi Partiden istifa edip AK Partiye katılan Ankara Milletvekili Kürşad Zorluya rozetini taktı.