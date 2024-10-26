Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusyaya bağlı Tataristan Cumhuriyetinin başkenti Kazanda katıldığı BRICS Zirvesinin ardından dönüş yolunda gazetecilere gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. TUSAŞa düzenlenen saldırıya ilişkin mesajlar veren Erdoğan, Bu terör saldırısının Suriye’den bir sızma hareketi şeklinde gelişmiş olduğunu özellikle öğrenmiş bulunuyoruz. dedi. Teröristlerin kukla olduğunu belirten Erdoğan, Bizim hedefimiz terörsüz bir Türkiye’dir. Bundan taviz vermeyeceğiz, veremeyiz. Hedefimiz tam bağımsız, bir, bütün ve müreffeh Türkiye’dir. Kesinlikle şu andaki hükümetimizin laf ola beri gele şeklinde bir anlayışı söz konusu değildir. Biz terörü tamamen kaynağında kurutmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kaynağı Suriye mi, Suriye… O zaman oradaki kaynak neyse biz orada gereğini, dün akşam yaptığımız gibi yaparız. ifadelerini kullandı.