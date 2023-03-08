Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulahı resmi törenle karşıladı. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Waddaulah, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak etti. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Görüşmelerimizde güncel konuları da ele aldık. Filistin, Ukrayna gibi durumları da ele aldık. dedi. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darusselam Hükümeti arasında arşiv, eğitim, savunma sanayi, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.