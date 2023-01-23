Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa ziyareti kapsamında İlk Oyum AK Partiye İlk Oyum Erdoğana etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan seçimlerin 14 Mayısta olacağını belirterek İnşallah Mayıs bir başka olacak. Bu bahar bir başka bahar olacak. 10 Martta yetkimi kullanacağım sonra 60 gün var ifadelerini kullandı. 6lı yıkım masasına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, Ucube yapının gıdası eski Türkiyenin sömürü düzenidir dedi. Erdoğanın gündeminde BAYKARı hedef gösteren Ali Babacan da vardı. Başkan, Sen git çocuk bezi sat. 15 sene benim yanımda hiçbir şey kapamamış. Neyin hesabını kime soruyorsun? Ne cahil adamsın sen ya... şeklinde konuştu.