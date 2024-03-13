Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Katile katil zalime zalim demeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, İsrailin zulmüne susmayacağız. Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazzede susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin. dedi. Gazzenin dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığına dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil olduğu gerçeğini gizleyemez. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiynin Türkiye ziyaretinin ardından Putinin de Türkiyeye geleceğini ifade ederek tarihi duyurdu.