Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir televizyon programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Köy evlerini bayrama yetiştirme gayretindeyiz dedi. 6lı koalisyonun terörün siyasi ayağı HDP ile kurduğu ittifakla ilgili konuşan Erdoğan, Bay Bay Kemalin HDPden alacağı destek karşılığında yapacağı iş, ülkeyi, terör örgütü ve onun siyasi uzantılarının ajandasının rotasına sokmaktır. ifadelerini kullandı. Masa başında yapılan anketlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Erdoğan, Siyasi hayatımda öğrendiğim bir şey varsa o da meydanların dili doğru söyler. Hem Mecliste hem cumhurbaşkanlığı yarışında açık ara öndeyiz. Sürpriz isimlerimiz de mutlaka olacak, var. Yazar, çizer, entelektüel, bütün bu kesimlerden isimler var. şeklinde konuştu.