CHPde adaylığını ilan Özgür Özel yaşanan kaosun artmasına neden olmuştu. Yaşanan tartışmalar sıcaklığını korurken Başkan Erdoğan, BMnin 78’nci Genel Kurulu vesilesiyle gittiği ABD dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğana konuya ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Erdoğan, Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam yanıtını verdi. Öte yandan yerel seçim mesajı veren Başkan Erdoğan, Cumhur İttifakının bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Beyle oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz dedi.