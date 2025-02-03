Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresinde konuştu. CHP içindeki adaylık kavgasına dikkat çeken Erdoğan Muhalefet bu kafayla 22 yıl da bekler 222 yıl da... Karşımızda Türkiye’nin ana muhalefet partisi mi yoksa sirk çadırı mı var inanın belli değil değerlendirmesini yaptı. CHPnin belediye başkanlarının sürekli irtifa kaybettiğini, meçhul bir adaylık peşinde koştuğunu ifade eden Erdoğan, erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu. Bu oyuna gelmeyiz. Seçimin ne zaman yapılacağını gayet iyi bilenlerdeniz. Şimdi vites yükselme vakti dedi. Erdoğan, LGBT terörüne karşı kapsamlı önlemler alınacağını dile getirdi.