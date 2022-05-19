Başkan Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye barınak tepkisi! Sokak hayvanları için kritik talimat / 19.05.22

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen Kütüphane Söyleşileri kapsamında farklı şehirlerden gençlerle buluşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sokak hayvanlarıyla ilgili yeterli barınak yapmayan CHPli İBByi eleştirdi. Başkan Erdoğan, Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi hayvanlarla ilgili barınak yapmıyor. dedi. Bakanına talimat verdiğini dile getiren Erdoğan, Tedbir, teşhiş, tedavi ve koruma yöntemlerine yönelik adımlarımızı atıyoruz. Bakanımıza dedim hocalığını kullanacaksın ve adımı atacaksın. ifadelerini kullandı.