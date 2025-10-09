Son dakika haberi! Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde düzenlenen grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. İsrailin ateşkes görüşmeleri ve ABD Başkanı Trumpın çağrılarına rağmen saldırılara devam ettiğini belirten Erdoğan, Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Barışın tüm yükünü Hamasa ve Filistinlilere yüklemek ne adildir ne de gerçekçidir. dedi. CHPnin Meclis açılışında birlik beraberlik fotoğrafını linç çetesiyle hedef almasına sert tepki gösten Erdoğan, Sayın Özel yemezler. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirsiniz. Fotoğrafa verilen tepki CHPnin faşist zihniyetinin dışa vurumudur. ifadelerini kullandı.