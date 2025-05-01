Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBBdeki yolsuzluk davasında ortaya çıkan otel görüntüleri ve CHPnin jammer tiyatrosuna ilişkin konuştu. Kameraları bantlamak bizde olmaz, biz yolsuzluğa tevessül etmeyiz diyen Erdoğan, valiz görüntülerinin CHPyi paniklettiğini söyledi. CHPyi Ayıplı siyasetin odağı olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, Millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundalar dedi. Özgür Özelin sokakları kaşıyan provokasyonları için Bunlar kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe verirler diyen Erdoğan, 6.2lik deprem sonrası İstanbulu CHP ve İBBnin insafına terk etmeyeceklerini bildirdi.