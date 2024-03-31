Türkiye yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP - DEM - PKK hattındaki İstanbul pazarlıklarına şahitlik ediyor. Geçtiğimiz günlerde CHP ve Kandilin terör baronları arasında ortaya çıkan 100 milyon dolarlık kripto mutabakatla ilgili dün katıldığı gençlik programında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14-28 Mayıstaki sinsi oyunun bir benzerini diğer bazı yerlerde birlikte İstanbulda da tekrar kurdular. Balya balya dolarlar, balya balya avrolar... Bu görüntülerinin ortada dolaştığı hatta hatta Kandile kadar bunların gönderildiği bir dönemi yaşıyoruz. Rastgele konuşmuyorum, Kandile gidiyor ve gereği yapılıyor. dedi.