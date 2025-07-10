Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında CHPye ayar üstüne ayar verdi. CHPli belediyelerdeki yolsuzlukları işaret ederek 100 yıllık Halk partisi olmuş haraç partisi ifadelerini kullandı. Manavgattaki suç üstü rüşvet için CHPnin en son kurbanı baklava olmuştur diyen Erdoğan,İster valizde ister baklava kutusunda olsun... Rüşvet aldıysanız tıpış tıpış hesap vereceksiniz şeklinde konuştu. Erdoğan erken seçim tartışmalarına son noktayı koydu, Özgür Özel ve Bahçeliden gelen İBB soruşturmaları TRTde yayınlansın önerisine de Güzel takdir yorumunu yaptı.