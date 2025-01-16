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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel'e "kırmızı kart" göndermesi / 16.01.25

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel'e "kırmızı kart" göndermesi / 16.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ayar: Suriye devrimi üflemekle sönmez | Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi? | Özgür Özel'e "kırmızı kart" göndermesi / 16.01.25

Takvim 06:53
02

İmralı'dan gelecek çağrı öncesi Kandil Öcalan'ı sümen altı etti! PKK elebaşı Helin Ümit'ten "Silah bırakmayız, Suriye'de direniriz" mesajı / 16.01.25

Takvim 03:15
03

Washington’da YPG/PKK acısı: ABD derin devleti faturayı Biden’a kesti! FETÖ firarisi ile yola çıkanın sonu / 16.01.25

Takvim 05:24
04

Talisca transferinde son durum belli oldu! Yattı mı? / 16.01.25

Takvim 01:19
05

Biden'ın Haseke'deki 'son' ayak oyunları! "Ortaklığımız sürecek" deyip YPG'ye havadan askeri sevkiyat yaptılar / 16.01.25

Takvim 03:24
06

Fenerbahçe'den Tuta sonrası 2 bomba daha! / 16.01.25

Takvim 05:41
07

Adana'da seri cinayet! Karısını, kayınbiraderini, kayınvalidesini, kayınpederini ve baldızını öldürdü! / 16.01.25

Takvim 03:15
08

Başkan Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ve Şam heyetini kabul etti: Suriye'de teröre yer yok / 16.01.25

Takvim 03:11
09

CHP'li belediyeler SGK prim borçlarına taksit istedi! / 16.01.25

Takvim 04:02
10

CANLI | Katar’da masa kuruldu! Açıklamalar peş peşe geldi: Gazze'de ateşkes onaylandı / 16.01.25

Takvim 00:15
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