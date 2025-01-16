Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHPye Suriye ayarı veren Erdoğan, Baas yıkılınca mı aklınız başınıza geldi. Bebekler öldürülürken neredeydiniz? ifadeleriyle tepki gösterdi. Özgür Özelin dalga konusu olan Kırmızı kart çıkışını değerlendiren Erdoğan, Beklemiyorduk biz de dumura uğradık. Bu dahiyane fikir için CHP yönetimini tebrik ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye adımlarını da değerlendiren Erdoğan, Bölgesel gelişmeler lehimizedir. İç siyasette hava müsaittir. Bölücü örgütü lağvedecek çalışma başladı ifadelerini kullandı. Erdoğan, PKK/YPGnin silah bırakmaması durumunda Terörsüz Türkiye hedefine başka yöntemlerle ulaşacaklarının altını çizerek operasyon sinyali verdi.