Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında Boludaki Grand Kartal Otelde yaşanan yangın faciasına ilişkin konuştu. CHPnin tavrına tepki gösteren Erdoğan, 78 canımızı bizden kopartan kimin sorumluluğu varsa hesabını sormak için gereken ne varsa yapmaktan çekinmeyeceğiz. Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz. dedi. İtfaiye raporunun sümen altı edildiğine dikkat çeken Erdoğan, Belediye başkanı koltuğunda oturan şahsın itfaiye müdürü korkmuştur diyerek meşrulaştırmaya çalıştığı ancak daha sonraki ifadelerde başka sebeplerin devreye girdiği anlaşılan skandalın üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. İnanıyorum ki, soruşturma sürecinde bu başvuruyu geri çekme olayı da tüm boyutlarıyla araştırılacak, karanlık noktalar aydınlatılacak, soru işaretleri giderilecektir. ifadelerini kulandı. CHPye eleştirilerini sürdüren Başkan Erdoğan, Turpların büyükleri heybede dediğimiz için rahatsız oldular. Panikle yargı mensuplarımızı tehdit ediyorlar. Ama ne yapsalar boş. dedi.