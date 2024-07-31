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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız / 31.07.24

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız / 31.07.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan CHP'ye Mavi Vatan tepkisi: Bunun adı şuursuzluk! Geri adım atmayacağız / 31.07.24

Takvim 06:38
02

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TÜGVA kampında gençlere önemli mesajlar: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz / 31.07.24

Takvim 01:02
03

Beyrut'a saldırı sonrası Binyamin Netanyahu'nun ofisinden ilk görüntü! Kırmızı kablolu telefon detayına dikkat! Bakanlarına konuşma yasağı getirdi / 31.07.24

Takvim 02:10
04

İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı! İsrail'den Fuad Şükür iddiası / 31.07.24

Takvim 06:54
05

Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit oldu! Suikastte İsrail parmağı... Hamas'tan 'intikam' açıklaması / 31.07.24

Takvim 03:35
06

Fenerbahçe'den son dans! Saint Maximin ve En Nesyri sonrası bir yıldız daha / 30.07.24

Takvim 03:18
07

Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi / 30.07.24

Takvim 07:14
08

TBMM'de "Mavi Vatan" gerilimi! Hulusi Akar'dan sert tepki: Parçalamak isteyenler ya denizde boğuldu ya çukurlara gömüldü / 30.07.24

Takvim 03:29
09

Çanakkale'de orman yangını! 11 hektarlık alan kül oldu / 30.07.24

Takvim 00:58
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