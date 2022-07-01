Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve 6'lı masaya salvo: Üstü şişhane altı kaval! / 01.07.22

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesinin ardından Gazetecilerle bir araya geldi ve önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 6lı masanın HDP ile ilişkisine yönelik sorulan bir soruya, Daha önce de söyledim; biz şu anda sadece kendimize bakıyoruz. Onların ne yaptığı ne ettiği bizi pek ırgalamıyor. Ama görünen gerçek o ki bu işin üstü şişhane altı kaval. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlunun İslam dünyasının sorunlarının tartışıldığı sempozyuma katılmsaına ilişkin de Bay Kemal ve CHP zihniyeti milletin hangi sorununu çözmüş de sıra İslam dünyasının meselelerine gelmiş? Oysa Türkiye’de İslam’a sorun olan, dini değerlere karşı duran bizzat kendileri… dedi.