Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. CHPnin İstanbul merkezli kurduğu yolsuzluk çarkının deşifre olduğuna dikkat çeken Erdoğan, İBB ve kimi ilçe belediyelerde yamyamlığın kitabını yazıkları anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yendiği usulsüz diploma ile başlayıp tüm şehri saran rüşvet rezilliklerinin boyutu son operasyonlarla gün yüzüne çıktı. dedi. Turpların büyüğü heybede çıkışını yineleyen Başkan Erdoğan, Bunlar büyük turplar ortaya dökülmeden CHP içinden gelen yargının elde ettiği suçlar Büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınların yüzlerine dahi bakacak yüzleri kalmayacak. ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan boykot ve sokak çağrısıyla marjinal grupları sokağa döken Özgür Özeli de yerden yere vurdu.