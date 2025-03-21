Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti önceki dönem milletvekilleri ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Gazzede soykırım gerçekleştiren İsraile destek veren Batıya sert tepki gösteren Erdoğan, İsrailin işlediği savaş suçlarına karşı sessiz kalanlar, engel olmayanlar hem tarih önünde hem de insanlık vicdanında er ya da geç hesap vereceklerdir. dedi. CHPdeki terör, yolsuzluk ve sahte diploma skandallarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Yargının koyduğu iddialara cevap veremiyorlar, siyasi slogan atıyorlar. dedi.