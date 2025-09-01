Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaleme aldığı Barış ve Adalet İçin Ortak Yol konulu makalesi, Çin’in önde gelen yayın kuruluşlarından People’s Daily’de Çince ve İngilizce olarak yayımlandı. Bölgesel barış için atılan adımlar çok cepheli olmalıdır diyen Erdoğan, 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olacak tam bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti inşa edilmelidir. Filistin Devletinin inşası tüm bölgenin kalıcı barışı için hayati önemdedir ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, küresel düzenin daha kapsayıcı bir anlayışla yeniden şekillendirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.