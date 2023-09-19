Başkan Erdoğan, New York’ta “13. Concordia Yıllık Zirvesi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Irak Kalkınma Yolu Projesine ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, Atacağımız böyle bir adımla yeni bir dünyayı inşa etme fırsatını bulacağız. dedi. Enflasyonla mücadele mesajı da veren Başkan Erdoğan, 2024e çok daha farklı bir şekilde gireceğiz. dedi. Öte yandan Başkan Erdoğan, Corcordia sonrası A Habere özel açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, İş yapmaya geldik, Concordiada çok yönlü cevaplar verdim ifadelerini kullandı.