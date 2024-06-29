Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Suriye ile ilişkilerin yeniden kurulmaması için herhangi bir sebep olmadığını belirterek, Yani biz Suriyeyle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz. Suriyenin de iç işlerine karışmak gibi bir derdimiz, bir hedefimiz asla olamaz. dedi. Erdoğan, İstanbulda çöken binalarla ilgili de konuşurken milyonlara kentsel dönüşüm mesajı verdi. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, Yine Devlet Beyle şu anda ülkemizin siyasi gelişiminde neler var, neler oluyor, ne gibi tedbirler almamız gerekir, bunların değerlendirmesini yaptık. ifadelerini kullandı.