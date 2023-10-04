Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay Başkanlığı IASAJ Programı Kapanış ve Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa mesajı veren Başkan Erdoğan, Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir. Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiyenin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir. dedi. Batının taziye mesajları yerine teröristleri iade etmesi gerektiğini belirten Erdoğan, İlettiğiniz taziye mesajları terörle mücadelenin başarıya ulaşması için yeterli değildir. Şayet bu caniler etkisiz hale getirilmesiydi ve bir şekilde yurt dışına kaçmış olsalardı siyasi sığınmacı denilerek korunacak birileri tarafından adeta baş tacı edilecekti. ifadelerini kullandı.