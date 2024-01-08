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Başkan Erdoğan'dan DEM'le iş tutan Özgür Özel'e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki / 08.01.24

Başkan Erdoğan'dan DEM'le iş tutan Özgür Özel'e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki / 08.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan DEM'le iş tutan Özgür Özel'e ve Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna sert tepki / 08.01.24

Takvim 03:11
02

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul için 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz / 07.01.24

Takvim 06:42
03

Yeni model geliyor | Yerli ve milli gurur Togg'dan heyecanladıran paylaşım

Takvim 01:44
04

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle /07.01.24

Takvim 02:49
05

Ben Gvir’in Batı Şeria planı ABD’de de mi uygulanıyor? Yahudiler silahlanmaya başladı: 7 Ekim’den beri akın akın geliyorlar / 07.01.24

Takvim 03:28
06

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Türkiye düşmanlarının süzmelerine: Hazımsızlık kelime-i tevhidden ise tarafımızı ilan ediyorum! La İlahe İllallah Muhammedün Resulullah / 07.01.24

Takvim 03:04
07

İngiliz spiker ırkçılıkta sınırı aştı: Talk TV sunucusu Julia Harley Brewer sözünü kestiği Filistinli siyasetçiye canlı yayında bağırıp çağırdı / 07.01.24

Takvim 01:59
08

Sürekli hayvansever olduğunu iddia eden Hadise, hayranlarını üzdü! Kürklü fotoğrafını paylaştı / 07.01.24

Takvim 00:44
09

İngiliz ekibi Fransız yıldız Boey için harekete geçti / 07.01.24

Takvim 01:01
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