Son dakika haberleri... 31 Mart 2024 yerel seçimleri için 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa üzerinden oynanan kirli oyuna dikkat çekip Riyaddan size ekmek çıkmaz ifadelerini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlunun vesayeti altında genel başkanlık yapan ve terörsevicilerle kol kola yürüyen Özgür Özele de tepki gösteren Erdoğan, “Bizi üzen ülkemizin ikinci siyasi parti hüviyetine sahip CHP’nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır. Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu. Bu seçimlerde elde edeceğimiz zaferle aynı zamanda Özgür efendiyi de özgürleştireceğiz” dedi.