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Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar / 28.02.23

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar / 28.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar / 28.02.23

Takvim 02:05
02

Kılıçdaroğlu siyasi yağmacılık yaptı CHP'li belediye altta kalmadı! Nilüfer'de deprem fırsatçılığı: 5400 TL ver evrakı al / 28.02.23

Takvim 02:15
03

Yapılandırmaya deprem değişikliği! Üç önemli yenilik geliyor / 28.02.23

Takvim 02:46
04

Hatay Antakya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı / 28.02.23

Takvim 00:46
05

28 Şubat'ın mağdur ettiği isimlerden vesayet uyarısı: "İlk fırsatta o günlere dönme özlemindeler" / 28.02.23

Takvim 02:43
06

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "17 dakika içinde İnsani Yardım Tugayı'na 'hazır ol' emri verildi" / 28.02.23

Takvim 02:31
07

ABD'nin Almanya'daki hava üssünde protesto! Binlerce kişi "Amerikalı evine git" sloganı attı / 27.02.23

Takvim 00:38
08

Üçü bir arada ajan provokatörler: Gökhan Özbek, Gökçe Fırat, Mücahid Han Kim bu sarıklı cübbeli dolandırıcı? / 27.02.23

Takvim 03:43
09

TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri müdahale etti / 27.02.23

Takvim 01:16
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