Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA İstanbul Temsilciliğinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Böylece İstanbuldaki temsilcilik Londra ve Brükselin ardından UEFAnın üçüncü dış merkezi oldu. Başkan Erdoğan UEFA ile ortak projelere imza atacaklarını belirterek, Toplam spor tesisi sayısını 1575ten 4470e yükselttik. dedi. Deprem üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışanları uyaran Erdoğan, Bugünler siyaset yapma değil, bir, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır. şeklinde konuştu.