Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkünde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanlara verilen madalyaların devletin minnet duygusunun bir sembolü olduğunu belirten Erdoğan, Şehitlerimizin muazzez hatıraları, bin yıldır olduğu gibi, istiklalimizin güvencesi olacaktır. dedi. Kendisini 21. yüzyılın Churchilli olarak lanse eden ABD Başkanı Trumpa isim vermeden tepki gösteren Erdoğan, Churcillin şöyle söylediği rivayet edilir, Türkler mi, bir elimizi arkamıza bağlar diğer elimizle ezer geçeriz onları! Büyük bir kibirle geldikleri Çanakkaleyi ne yaptılarsa geçemediler. şeklinde konuştu. Orta Doğu ve Anadoluda kirli planlar yapan siyonist İsrail ve destekçisi ABDnin hedefine ulaşamayacağını belirten Erdoğan, Gönül coğrafyamızın dört bir yanından şehitlerimiz koyun koyuna yattığı sürece kimse bizim aramıza kandan ve gözyaşından duvarlar öremeyecek. dedi.