Başkan Erdoğan Özbekistan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğana dünyanın gözü önünde soykırım yapan İsrailin Gazze saldırıları ve ABDnin tutumu soruldu. Katil İsrail’in sırtını sıvazlayan ABD’ye ve Ankara’ya lakayıt bir şekilde gelen Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a uygulanan yaklaşım hakkında konuşan Erdoğan, “Dışişleri Bakanlığımız diplomasinin gereklerini ve protokol kurallarını gayet iyi bilir ve uygular. Bakanlığımız konuğuna, temsil ettiği makama yakışır bir şekilde yaklaşımda bulunmuştur. Tüm dünyada ABD protesto ediliyor neden? Çünkü İsrail’in Gazze’de yaptığı katliama destek vermek ABD’yi tepkilerin hedefi haline getirdi” ifadelerini kullandı.