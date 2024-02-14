Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı Birleşik Arap Emirliklerindeki Dünya Hükümetler Zirvesinde önemli açıklamalarda bulundu. Türkiyenin son çeyrek asrına damga vurduklarını belirten Erdoğan, Önümüzdeki engeller ne kadar büyük olursa olsun Türkiyeyi hedefleriyle buluşturmayı sürdüreceğiz dedi. Gazzede barışın tek şartının başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devletinin kurulmasından geçtiğini belirten Erdoğan, İsrail, bölgede kalıcı bir barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı 1967 sınırları temelinde bağımsız Filistin Devletinin varlığını kabul etmelidir. Garantörlük dahil sorumluluk üstlenmeyi kabul ettiğimizi söyledik.