Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Seferihisardaki Efes-2024 Tatbikatının seçkin gözlemci gününde önemli açıklamalarda bulundu. Suriyenin kuzeyindeki teröristan odaklı seçim müsameresine asla müsaade edilmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Yakın takipteyiz, harekete geçmekten çekinmeyiz diyerek net mesaj verdi. Erdoğan, Bir teröristan için gayretler yoğunlaştı. Meselenin DEAŞla mücadele olmadığı doğrudan ülkemizi hedef alan sinsi bir plan var. Türkiye bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir dedi.