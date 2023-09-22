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Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaşı açıklaması! Düzenleme için kritik tarih geldi...

Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaşı açıklaması! Düzenleme için kritik tarih geldi...

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve emekli maaşı açıklaması! Düzenleme için kritik tarih geldi...

Takvim 03:14
02

Fenerbahçe Nordsjaelland'ı rahat geçti! / 22.09.23

Takvim 01:20
03

46'lık Burcu Esmersoy kuralı bozmadı! Kıyafetlerini bu kez de öğrenciler için yardım kuruluşuna bağışladı / 22.09.23

Takvim 00:37
04

Beşiktaş grubunun açılış maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı / 22.09.23

Takvim 02:48
05

Başkan Erdoğan'dan CHP'de tavşan aday açıklaması! Yerel seçim mesajı: Koç başları ne zaman belirlenecek? / 22.09.23

Takvim 00:00
06

Ukrayna'dan gelen tahıl gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti / 21.09.23

Takvim 00:48
07

TFF resmen duyurdu! A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu / 21.09.23

Takvim 02:40
08

HDPKK'lı Nesimi Aday'dan Ayasofya hazımsızlığı: "Bin yıllık kiliseyi camiye çevirince başınız göğe mi erdi?" / 21.09.23

Takvim 01:00
09

Türkiye enerjide merkez ülke olma yolunda tam gaz! Başkan Erdoğan: İsrail ile enerji sondaj çalışması başlayacak / 22.09.23

Takvim 02:11
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