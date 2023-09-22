Birleşmiş Milletler 78’inci Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gittiği New Yorkta ziyaretlerini tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABDdeki Türkevinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğanın gündeminde, enflasyon ve müjde bekleyen emekliler de vardı. Başkan Erdoğan Fazla uzamaz. 2024e inşallah bunun kararlarını vermiş olarak gireriz. dedi. Erdoğan, enflasyonla mücadelede de 2024ün ilk çeyreğine işaret etti ve Daha önce yaptık, yine yaparız ifadelerini kullandı. İşte kritik açıklamanın detayları...