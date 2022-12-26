Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumda İlk Oyum AK Partiye İlk Oyum Erdoğana etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. 2023 için sembol olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, 6lı masanın naylon yapıda olduğunu ifade ederek Bu garip birliktelikten kimseye hayır gelmez ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğluna sert tepki gösteren Erdoğan, Birileri FETÖcülerle hamburger yemek için 10 bin km gitti. Biz gittiğimiz şehirlerde kardeşlerimizin sofralarına misafir olduk açıklamasını yaptı.Erdoğan, 2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencimiz ilk defa oy kullanacak, sandıktan kimin çıkacağının kararını en çok da bu gençlerimiz verecek dedi.