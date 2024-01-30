Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’de Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, programda önemli açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere günler kala teşkilata gece gündüz yorulmadan çalışma mesajı veren Erdoğan, 31 Martta emanetleri devralacağız dedi. AK Partinin farklılığın ortaya çıktığı oluşum olduğunu belirten Erdoğan, Kadınlar için kıraathane yapacağız dedi. Başkan Erdoğan, Türkiyenin ilk uzay görevine turistik gezi diyen muhalefete çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, Esasen bizim yaptıklarımıza onların hayalleri bile yetişemez. ifadelerini kullandı.