Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programında önemli açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz hain darbe girişimini sırasında birileri evlerinde kahve içerken esnafların milletle birlikte ihanete karşı durduğunu belirten Erdoğan, Esnaf sadece tüccar demek değildir, esnaf bu ülkenin taşıyıcı kolonudur. dedi. Esnafa uyarılarda bulunan Erdoğan, fahiş fiyat yapanları aralarında barındırmamalarını istedi. Erdoğan, esnafa verilen kredi desteklerinde limitlerin yükseltildiğini duyurdu.