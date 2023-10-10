İsrail, Gazzeyi havadan, karadan ve denizden tam ablukaya aldı. Çocuk, kadın ve yaşlı ayrımı yapmaksızın sivilleri katletti. Camileri bombaladı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan liderlere Türkiyenin sükuneti sağlanması ve çatışmaların sona ermesi için her türlü gayreti göstereceğini söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.