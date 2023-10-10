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Başkan Erdoğan'dan 'Filistin' diplomasisi! Filistin, İsrail, Lübnan, Malezya, Katar, Mısır... Küresel barış aktörü yine devrede / 10.10.23

Başkan Erdoğan'dan 'Filistin' diplomasisi! Filistin, İsrail, Lübnan, Malezya, Katar, Mısır... Küresel barış aktörü yine devrede / 10.10.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan 'Filistin' diplomasisi! Filistin, İsrail, Lübnan, Malezya, Katar, Mısır... Küresel barış aktörü yine devrede / 10.10.23

Takvim 01:10
02

Piyasalarda İsrail-Filistin tedirginliği! Yatırımcılar dikkat! Petrol ve altın fiyatları ne olacak?

Takvim 01:10
03

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'den ağızları açık bırakacak Adnan Oktar itirafı! Kedicik olmaktan son anda.... / 10.10.23

Takvim 01:02
04

Binlerce işçinin dikkatine! 141 bin işçi aranıyor | Hangi alanlara personel alınacak?

Takvim 01:18
05

Çalışanlara tamamlayıcı emeklilik! Kıdem tazminatına etkisi olacak mı? Sistem nasıl işleyecek? İkinci maaş nasıl alınacak?

Takvim 00:49
06

Yunan siyasetçi Varufakis'ten 'Filistinlilere karşı işlenen suça ortak olduk' itirafı: "Hamas'ı kınamamı isteyenler bunu elde edemeyecek" / 10.10.23

Takvim 01:10
07

CHP ve İYİ Parti için matem günü: İzmir'de 3 HDPKK'lı başkan tutuklandı / 10.10.23

Takvim 00:48
08

CANLI TAKİP | İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında / 10.10.23

Takvim 01:04
09

Cumhuriyet tarihinde ilk! Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı / 08.10.23

Takvim 18:15
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