Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin ve Suriye diplomasisi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya geldi. İsrailin saldırgan tavrını hatırlatan Başkan Erdoğan, Gazzede kalıcı ateşkes sağlanmadan bölgemizde huzur sağlanamaz. İsrail hükümetinin bu gerçeği anlamadığına şahit oluyoruz. Türkiye İsrail saldırganlığına karşı elindeki tüm imkanlarla Lübnanın arkasında durmuştur. dedi. Suriyede yeni bir dönemin başladığını belirten Erdoğan, Suriyenin toprak bütünlüğünün korunması ülkemizin asla taviz vermeyeceği bir husustur. Hedefimiz Suriyeyi yendien ayağa kaldırmaktır. ifadelerini kullandı.