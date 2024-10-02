Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın davetlisi olarak Türkiyeye geldi. Başkan Erdoğan Stubbu Külliyede resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmeye geçen Başkan Erdoğan ve Stubb ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gazzede kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini belirten Erdoğan, Barışı ve güvenliği sağlamakla görevli uluslararası teşkilatların etkisiz kaldığı bu ortamda Filistin Devletinin tanınması büyük anlam ve önem ifade ediyor. Filistini tanıma çağrımızı yineliyoruz. dedi.