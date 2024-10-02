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Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 01.10.24

Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 01.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 01.10.24

Takvim 07:11
02

Immobile performansıyla Alman golcü Mario Gomez'i geride bıraktı / 02.10.24

Takvim 01:22
03

Fenerbahçe'de 11 değişiyor! Twente maçında o isimler sahada / 01.10.24

Takvim 01:17
04

CHP bölücülüğe 'DEM' tuttu! Esenyurt'ta 'kürdistan' düeti... Başrolde İmamoğlu'nun kasası Özgür Karabat ve ağabeyi Ahmet Özer / 01.10.24

Takvim 05:12
05

İsrailli yerleşim hareketi Uri Tzafon’dan Lübnan’da ilhak reklamı! Köylere İbranice isim 80 bin dolara ev / 01.10.24

Takvim 03:56
06

İran karşı istihbaratının bir numarası Mossad ajanı! Ahmedinejad’dan gündeme damga vuran açıklama / 01.10.24

Takvim 02:38
07

Filistinli gençlerden İran'ın misilleme füzesi üzerinde kutlama! / 01.10.24

Takvim 00:54
08

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Lübnan' açıklaması! Türk vatandaşları için tahliye planı hazır... Hem havadan hem denizden / 01.10.24

Takvim 01:58
09

TAKVİM Mourinho'nun şampiyonluk yaşadığı 6 sezonu mercek altına aldı! / 02.10.24

Takvim 01:41
10

İran'ın İsrail'i vurduğu hipersonik füzesi Fettah-1'in özellikleri! Adını Hamaney verdi füze savunma kalkanını yok etti / 01.10.24

Takvim 02:30
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