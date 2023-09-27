Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nahçıvan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye karşıtlığı ile bilinen Bob Menendez ve eşinin Mısır’a ve aracılara imtiyaz sağlamak için binlerce dolar rüşvet aldığını ortaya çıkmasının ardından F-16 sürecinin hızlanabileceğine dikkat çeken Erdoğan, Şimdi bu durumu fırsata dönüştürüp kendisiyle tekrar görüşmekte fayda var. Bu sayede F-16 ile ilgili süreci de belki hızlandırma fırsatımız da olabilir. Bu konuda ABD’den artık net bir yanıt bekliyoruz. dedi. Türkiyeye F-16 satışıyla ilgili İsveçin NATO üyeliğini getiren ABDye sert tepki gösteren Erdoğan, Meclisin bir yapısı var, başkanı var… Amerikanın biliyorsunuz parlamentosu var, bizim de bir parlamentomuz var. Parlamentomuzun içerisinde de bir yapı var. ifadelerini kullandı.