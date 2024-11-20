Başkan Erdoğan G-20 Liderler Zirvesi’nde düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Uluslararası kuruluşların iflas ettiğini söyleyen Başkan Erdoğan Dünya 5ten büyüktür mesajını yineleyerek,BM Güvenlik Konseyi, üye 193 ülkenin hakkını gözetmek yerine sadece 5 daimi üyenin çıkarlarını önceleyen, bu ülkelere hizmet eden elitist bir yapıya dönüştü ifadelerini kullandı. Öte yandan Gazze soykırıma sessiz kalanlara tepki gösteren Başkan Erdoğan, Her ne sebeple olursa olsun bu zulme, dozu giderek artan bu vahşete sessiz kalanları tarih affetmeyecektir dedi.