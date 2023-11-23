Başkan Recep Tayyip Erdoğan, çevrimiçi gerçekleştirelen G20 Liderler Zirvesinde konuştu. Dünyaya ve G20 ülkelerine İki devletli çözüm için inisiyatif alın çağrısında bulunan Erdoğan, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının şart olduğunun altını çizdi. 4 günlük insani ateşkes ve esir değişimini olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Başkan Erdoğan, Gazzede kalıcı ateşkes sağlanmalı şeklinde konuştu. Erdoğan, Türkiye olarak, garantörlük dahil kurulacak yeni güvenlik mimarisinde başka ülkelerle birlikte sorumluluk üstlenmeye hazırız dedi.