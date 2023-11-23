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Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Filistin' çağrısı: "İki devletli çözüm için inisiyatif alın" | Türkiye garantörlüğe hazır / 22.11.23

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Filistin' çağrısı: "İki devletli çözüm için inisiyatif alın" | Türkiye garantörlüğe hazır / 22.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan G20 Liderler Zirvesi'nde 'Filistin' çağrısı: "İki devletli çözüm için inisiyatif alın" | Türkiye garantörlüğe hazır / 22.11.23

Takvim 02:10
02

SON DAKİKA I Terör saldırısı mı? ABD ile Kanada'yı bağlayan Rainbow Köprüsü'nde büyük patlama! O anlar kameraya böyle yansıdı / 22.11.23

Takvim 01:30
03

Küresel nüfus azaltma çetesinin Türkiye ayağı mı? Rahmi Koç'tan akılalmaz açıklama: 50 milyon bile fazla / 22.11.23

Takvim 02:14
04

"Engin bana yüzük al" sözleriyle şov yaptı sonu hapishanede bitti! Dilan Polat'ın takıları tüm fenomenlere yayıldı: Mervenur, Sevim Alan, Tubaliya... / 23.11.23

Takvim 01:55
05

HAVA DURUMU | Alarm verildi kış çok sert geliyor! İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek! İşte Meteoroloji'nin hava durumu raporu / 22.11.23

Takvim 02:32
06

Hollanda'da Türk ve İslam düşmanı Geert Wilders yeni başbakan oldu! PKK'lının kızı Dilan Yeşilgöz 3. sırada yer aldı / 22.11.23

Takvim 02:19
07

Başkan Erdoğan ve Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ortak basın açıklamasında bulundu / 22.11.23

Takvim 08:50
08

Soykırım devleti İsrail’de Kabine toplantısı sona erdi | İsrail-Hamas, rehine takasında ve geçici ateşkeste anlaştı / 22.11.23

Takvim 01:19
09

İYİ Parti'de iç hesaplaşma! Tacizle suçlanıp ihracı istenen Ümit Dikbayır'dan Akşener'e rest: İstifa etmeyeceğim, rezil kepaze edeceğim / 22.11.23

Takvim 01:32
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