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Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Gençlere burs müjdesi: "3 bin TL'ye çıkardık" / 08.12.24

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Gençlere burs müjdesi: "3 bin TL'ye çıkardık" / 08.12.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki gençlik buluşmasında önemli açıklamalar | Gençlere burs müjdesi: "3 bin TL'ye çıkardık" / 08.12.24

Takvim 07:01
02

Premier Lig devi Victor Osimhen için devrede! Transferde ilk hedef oldu / 08.12.24

Takvim 03:35
03

Bu kadarı da pes dedirtti! Sosyetik çift köpeklerinin doğum günü için Amerika'dan özel DJ getirdi / 09.12.24

Takvim 04:43
04

Trafikte yeni dönem başladı: Bunu yaptırmak artık zorunlu! Noterde satış işleminden önce...

Takvim 02:12
05

Promosyonda yıl sonu fırsatı! Emekliler bankalardan ne kadar alabiliyor? Kampanyalarda neler var?

Takvim 05:37
06

Devrik BAAS'ın son başbakanı Gazi el-Celali görevi devretmeye böyle gitti! İşte Esed'siz Suriye'nin yeni bayrağı / 08.12.24

Takvim 01:40
07

Beşar mülteci, Suriye özgür! Şam'daki devlet televizyonunda Esad'ın selasını okuyan bildiri... Putları yıkan devrim / 08.12.24

Takvim 03:01
08

Esad fare gibi kaçtı! İngilizler "Uçağı düştü" dedi... Almanlar rota bile verdi... Rusya'dan itiraf geldi / 08.12.24

Takvim 01:50
09

Galatasaray'a dünya yıldızı! Nelsson'un yerine gelecek / 07.12.24

Takvim 01:46
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