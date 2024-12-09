Başkan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantepte gerçekleştirdiği anahtar teslim töreni ve açılış programlarının ardından gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi. Dünyanın çok değişik bir süreçten geçtiğini ifade eden Erdoğan, Bütün bunlarla birlikte de dünya çok farklı bir yere doğru evriliyor. Onun için de bizim önümüzdeki 2-3 ay çok önemli. dedi. CHPli belediyelerin konser harcamalarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Erdoğan, Şimdi böyle bir harcamayı şarkıya, türküye, şuna buna falan vermek hele hele bir taraftan ağlayacaksın, ekonomide şartlar şöyle zor, böyle zor diyeceksin ve böyle bir zamanda kalkıp bu tür harcamaları yapacaksın. Böyle bir şeye Cumhurbaşkanı olarak girmem, müsaade de etmem. diyerek tepki gösterdi.